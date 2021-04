Robin Verhulst kocht een e-bakfiets toen haar derde zoontje geboren werd.

Robin Verhulst (31) kocht in mei vorig jaar haar eerste elektrische bakfiets. Met haar drie zonen en man trekt ze er geregeld al fietsend op uit. 'Ik ga graag met de fiets op pad met de jongens, maar een maxicosi achteraan op een gewone stadsfiets is allesbehalve handig. Toen in maart vorig jaar ons derde zoontje geboren werd, was het onze laatste kans om een bakfiets te kopen waarvan we nog genoeg gebruik zouden kunnen maken. Hoewel de oudste steeds vaker zelf fietst, wou ik toch de mogelijkheid hebben om alle drie de kinderen samen te vervoeren. Een bakfiets was dus een logische keuze. De extra ondersteuning maakt het mij iets comfortabeler om te fietsen met dat extra gewicht.' Lucil werd geboren in maart, twee maanden later kochten Robin en haar man de fiets. 'In tijden waarin we niet veel meer konden doen dan wandelen en fietsen, konden we de bakfiets al meteen vaak gebruiken. Deze winter gebruikte ik hem vooral om de twee oudsten naar school te brengen, maar als het mooi weer is, trekken we er ook in het weekend op de fiets op uit. Toen we afgelopen zomer op weekend gingen met vrienden, namen we de fiets gewoon mee. Vooraan in de bakfiets zien de kindjes heel veel van de omgeving - meer dan ze zouden zien wanneer ze achter mij zitten op een gewone fiets. Mijn man fietst dan mee met zijn stadsfiets. Dat is haalbaar voor hem, want met de bakfiets ga ik niet zo snel als ik op een gewone elektrische fiets zou rijden.' 'In tegenstelling tot wat ik verwachtte, heb ik niet moeten wennen aan elektrisch fietsen. Ik ben een ramp op de weg dus had ik moeilijkheden verwacht, maar eigenlijk voel ik me heel veilig. Ook als ik nu alleen onderweg ben, verkies ik daarom de elektrische bakfiets boven mijn gewone fiets. Vroeger had ik uit gemakzucht de auto genomen, maar vandaag spring ik met plezier op de fiets.'