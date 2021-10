De glycemische index geeft weer hoe snel de bloedsuikerspiegel stijgt na het eten van een voedingsmiddel dat suikers bevat. Bij voedingsmidde...

De glycemische index geeft weer hoe snel de bloedsuikerspiegel stijgt na het eten van een voedingsmiddel dat suikers bevat. Bij voedingsmiddelen met een hoge glycemische index worden de suikers snel opgenomen in het bloed. Wit brood, witte pasta, suiker en producten met veel toegevoegde suikers zoals koekjes, suikerrijke snoep en frisdranken hebben een hoge glycemische index. Voeding die suikers bevat met een hoge glycemische index draagt bij tot het ontstaan van chronische ontstekingsreacties in het lichaam. Groenten, fruit en peulvruchten bevatten suikers met een lage glycemische index en hebben de negatieve invloed niet. Van deze suikers, ook bekend als koolhydraten, zouden we beter meer eten.