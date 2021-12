Tijdens de wintermaanden hebben veel mensen last van keelpijn. Hoe komt dat? En vooral: wat kun je eraan doen? Keelpijn is vaak het gevolg van een keelontsteking, bij het begin van een verkoudheid of griep. Soms is ernstige keelpijn te wijten aan een ontsteking van de amandelen, de huig of het s...

Tijdens de wintermaanden hebben veel mensen last van keelpijn. Hoe komt dat? En vooral: wat kun je eraan doen? Keelpijn is vaak het gevolg van een keelontsteking, bij het begin van een verkoudheid of griep. Soms is ernstige keelpijn te wijten aan een ontsteking van de amandelen, de huig of het strotklepje. Veel keelontstekingen worden veroorzaakt door een virus. Dat betekent dat antibiotica (werkzaam tegen bacteriën) vaak geen soelaas bieden. Raadpleeg daarom gespecialiseerde hulp. Een arts kan je zo nodig het juiste geneesmiddel voorschrijven. De persoon heeft pijn als hij slikt. Hij kan een hese stem of koorts hebben. Hij kan een zwelling in de keel voelen. Klieren in de hals kunnen pijnlijk en gezwollen zijn. De persoon kan moeite hebben met ademen. Laat de persoon water drinken, maar met kleine slokjes. Warme dranken kunnen de pijn verlichten. Laat de persoon keelpastilles gebruiken of een eenvoudige pijnstiller nemen, als hij dat wenst. Raadpleeg een arts of apotheker bij de keuze van het middel. Lees steeds de bijsluiter. Kijk niet in de keel. Doe het zeker niet als het slachtoffer ademhalingsmoeilijkheden heeft, want het kan de ademhaling nog verder bemoeilijken. Laat de persoon een arts raadplegen als: - de pijn meerdere dagen aanhoudt of gepaard gaat met koorts, uitdroging, huiduitslag of een pijnlijke hals; - hij onvoldoende kan slikken om te drinken; - hij een zwelling in de keel voelt; - hij frequent terugkerende keelpijn heeft; - je twijfelt.