Antimicrobiële resistentie vormt een aanzienlijke bedreiging voor de mensheid, waarschuwen onderzoekers.

Volgens een omvangrijke studie in The Lancet doodt antimicrobiële resistentie (AMR) zo'n 3.500 mensen per dag en is het daarmee een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. AMR maakt meer dodelijke slachtoffers dan hiv/aids of malaria. Duizenden mensen sterven aan bacteriële infecties die voorheen wel konden worden behandeld, maar waarbij de huidige antibiotica niet langer werkzaam zijn. Het gaat om bacteriesoorten die algemeen verspreid zijn in de mens en in ziekenhuizen. Zes bacteriestammen zijn verantwoordelijk voor meer dan 70 procent van de sterfgevallen: E. coli, Staphylococcus aureus (de ziekenhuisbacterie), K. pneumoniae, Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa. Enkel pneumokokken kan via vaccinatie vermeden worden. Het rapport Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) gebruikte wiskundige modellen om de impact van AMR in 204 landen en regio's in te schatten op basis van 470 miljoen individuele infecties in literatuurstudies, ziekenhuis- en surveillancesystemen en andere gegevensbronnen.De analyse toont dat AMR in 2019 wereldwijd rechtstreeks verantwoordelijk was voor naar schatting 1,27 miljoen doden en geassocieerd wordt met zo'n 4,95 miljoen doden. Hiv/aids en malaria zouden in 2019 respectievelijk naar schatting 860.000 en 640.000 doden tot gevolg hebben gehad.'De nieuwe gegevens onthullen de echte omvang van antimicrobiële resistentie wereldwijd en zijn een duidelijk signaal dat we actie moeten ondernemen om de dreiging te bestrijden', zegt een van de auteurs van de studie, Chris Murray van de University of Washington, in een persbericht. 'Eerdere schattingen voorspelden tegen 2050 jaarlijks 10 miljoen doden door antimicrobiële resistentie. We weten nu dat we al veel dichter bij dat cijfer zitten dan we dachten.'AMR vormt een bedreiging voor mensen van alle leeftijden, maar vooral jonge kinderen lopen een groot risico. 1 op 5 sterfgevallen die aan AMR wordt toegeschreven, treft kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. De meeste sterfgevallen doen zich voor in Afrika ten zuiden van de Sahara en het zuiden van Azië met respectievelijk 24 doden per 100.000 en 22 doden per 100.000. In de rijke landen is AMR rechtstreeks verantwoordelijk voor 13 doden per 100.000 en wordt het indirect geassocieerd met 56 doden per 100.000. In West-Europa gaat het om 51.000 doden als direct gevolg van AMR. Deze schatting loopt hoger op dan de gegevens van het Europees netwerk voor resistentiebewaking, EARS-Net, waaruit blijkt dat jaarlijks meer dan 33.000 mensen in Europa overlijden aan een infectie als gevolg van een antibioticaresistente bacterie.Het rapport dringt aan op meer actie in de strijd tegen antibioticaresistentie en formuleert aanbevelingen zoals het optimaliseren van het gebruik van bestaande antibiotica, een betere bestrijding van infecties en meer financiering voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en behandelingen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat antimicrobiële resistentie de hoogste prioriteit zou moeten zijn.