Dat de achterste keten onderhouden én versterkt moet worden, staat buiten kijf. Daarnaast is het belangrijk dat je leert lasten correct te tillen. "Ook...

Dat de achterste keten onderhouden én versterkt moet worden, staat buiten kijf. Daarnaast is het belangrijk dat je leert lasten correct te tillen. "Ook als het om een bloempot gaat", zegt Roland Claes. "Je plooit de knieën en spreidt ze. Het vraagt ook een zekere mate van flexibiliteit in je enkels om je voeten plat op de grond te houden en stabiel te blijven. Je moet goed ademen: dus inademen en je ademhaling dan blokkeren om het onderste deel van je borstkas te vullen. Je lendenspieren ontspannen zich, in tegenstelling tot wanneer je uitademt tijdens het tillen van een gewicht - dan worden ze samengedrukt. Ik gebruik een metafoor: zet ik mijn voet op een leeg blikje op de grond, dan verbrijzel ik het. Is het blikje vol, dan kan ik erop steunen."