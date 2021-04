Tien jaar geleden verrasten Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp, de oprichters van het Nederlandse Stella, met de beste elektrische fietsen voor de laagste prijs en een vloeiend aan-huis-concept. Sinds alweer ruim een jaar is Stella Bikes ook in België een feit.

Het begon tien jaar geleden in een Hollands dorp, in een houten keet achter het ouderlijk huis van Daan van Renselaar, waar de ceo samen met Wilco van de Kamp de eerste e-bikes verkocht. Tussen de dozen, e-bikes aan het plafond, proefrit in de straat. Later volgden de E-bike Testcenters, waar je tot op vandaag terechtkunt voor een proefrit en/of advies maar ook fietsaccessoires (tassen, manden, helmen), plus een grote e-bikefabriek waar ongeveer 50 monteurs de circa 65.000 in Oost- en Zuid-Europa gemaakte fietsen per jaar assembleren. Allemaal in eigen huis. Ook rijden er meer dan 150 Stella-servicebussen vol e-bikes en accessoires rond, dat helpt bij het inplannen van een servicebeurt of proefrit aan huis. Want Stella Bikes werkt niet met dealerships, maar verkoopt fietsen direct aan de klant, waardoor de prijzen ook scherper zijn. Een gevestigd merk in Nederland inmiddels met meer dan zeshonderd medewerkers en grote ambities voor uitbreiding in het buitenland. Zo popten er vorig jaar vijf E-bike Testcenters in België op: in Hasselt, Kuurne, Sint-Martens-Latem, Olen en Antwerpen. Stella Bikes verkoopt nog maar goed een jaar e-bikes in België, maar de mensen lijken de weg naar de e-bikespecialist goed te vinden. De razende populariteit van fietsen in tijden van pandemie is hier vanzelfsprekend niet vreemd aan. Niet alleen een goedlopend serviceapparaat, ook de kwaliteit van de fietsen is een prioriteit voor Stella Bikes. Omdat je niet bij de plaatselijke fietsenmaker terechtkunt voor een reparatie, liggen de duurzaamheidseisen hoog. Voor de aandrijving maakt Stella bijvoorbeeld alleen gebruik van Bosch- en Shimano-motoren, de accu is steeds vaker weggewerkt in het frame. Voorts worden alle e-bikes zelf ontworpen en ontwikkeld door een eigen Research & Development-afdeling. Daarbij komt nog de bestickering van frames, de markt- en klantonderzoeken en de bezoeken aan beurzen om mee te zijn met de fietstrends. De consument focust steeds meer op hoogwaardige modellen. Stella Bikes ontwikkelt dan ook voortdurend nieuwe, innovatieve modellen. Onlangs viel de pas ontworpen Stella Morena Premium, deels tot stand gekomen door waardevolle feedback van klanten, twee keer in de prijzen en werd hij genomineerd voor de Belgische Bike of the Year-verkiezing. En zo krijgt Stella Bikes wel meer e-bikeprijzen, stuk voor stuk bekroningen in de fietsindustrie.