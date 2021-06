Quarantainemaatregelen, thuiswerken en de sluiting van sportcentra heeft bij velen geleid tot gewichtstoename. Nu we weer rechtkrabbelen, willen we daar zo snel mogelijk vanaf.

Bevragingen in binnen- en buitenland tonen aan dat een groot deel van de bevolking geconfronteerd wordt met gewichtstoename sinds het begin van de pandemie. Zo meldde Sciensano een verdubbeling van het aantal personen die meer dan 8 uur per dag zittend doorbrengen. In 2021 rapporteert 42% van de volwassenen te zijn aangekomen in het afgelopen jaar. Die groep geeft ook toe minder te bewegen en meer te snacken tussendoor. Overigens geeft 16% aan te zijn afgevallen in het voorbije coronajaar en is er een lichte toename van mensen met ondergewicht (van 3 naar 4%). Door het sluiten van de scholen is ook het aantal kinderen met overgewicht toegenomen. In de Verenigde Staten liep het de spuigaten uit: 42% van de volwassen bevolking kwam gemiddeld 13,5 kilo bij in het afgelopen jaar. Stress, werkonzekerheid, slapeloze nachten, gebrek aan beweging, maar ook de gestegen populariteit van bakken en kokkerellen liggen aan de basis van het overgewicht. Toch verloor ook hier 18% van de volwassenen gewicht, onder wie opvallend veel krachtsporters die hun spiermassa zagen slinken als gevolg van het sluiten van fitnesscentra. Online fitness-platformen die gestreamde trainingssessies aanbieden, kenden dan weer een fenomenaal succes. Nu we stilaan de draad van ons 'normale' leven kunnen oppikken, willen we ook zo snel mogelijk van dat overtollige gewicht af. De volgende 10 tips kunnen daarbij helpen. - Breng regelmaat in je leven. - Maak iedere dag een stevige wandeling van een half uur. - Plan extra beweegmomenten, zoals een work-out of een fietstocht, een week vooraf in je agenda. - Eet op vaste tijdstippen. - Zorg voor gezonde tussendoortjes, zoals een stuk fruit. - Denk eraan: wat je niet in huis hebt, eet je ook niet op. - Ga op tijd naar bed en slaap voldoende. - Onderhoud sociale contacten, desnoods online. - Las voldoende ontspannende activiteiten in. - Zoek manieren om met stress en verdriet om te gaan, deel het bijvoorbeeld online met een vriend(in).