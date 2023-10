Louvre en kasteel van Versailles ontruimd na dreiging

Het Louvre in Parijs, het grootste museum ter wereld, is zaterdag rond de middag om veiligheidsredenen ontruimd en gesloten. Enkele uren later werd ook het kasteel van Versailles ontruimd vanwege een bomalarm.

De sluiting van het Louvre werd aangekondigd op X, het vroegere Twitter. Een woordvoerder van het museum voegde nadien toe dat er ‘een geschreven boodschap werd ontvangen waarin sprake was van een risico voor het museum en de bezoekers’. Daarop werd beslist om de bezoekers te evacueren en de deuren voor de rest van de dag te sluiten, ‘om de nodige checks uit te kunnen voeren’.

Lees ook: Frankrijk in verhoogde staat van paraatheid na mesaanval in school

Het kasteel van Versailles, een andere toeristische topper in Frankrijk, moest zaterdagnamiddag ook ontruimd worden vanwege een bomalarm, zo meldt de politie. De melding kwam binnen via een anoniem bericht op een overheidswebsite, zo vertelde een bron aan persagentschap AFP. Dezelfde bron zei dat het monument zaterdag niet heropend zal worden.

Het dreigingsniveau in Frankrijk werd vrijdag opgetrokken naar het hoogste niveau na een mesaanval in het Noord-Franse Arras waarbij een leraar om het leven kwam en drie anderen gewond raakten. De Franse president Emmanuel Macron noemde de mesaanval het resultaat van ‘barbaars islamitisch terrorisme’.