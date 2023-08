Lotus bouwt echte racekar 

Een halve eeuw geleden koesterde Lotus plannen om deel te nemen aan de Can-Am races. Schetsen van een prototype raakten onder het stof maar nu komt dit model er toch.

Lotus stelde het project voor in het kader van de Monterey Car Week en laat ook weten waarom die wagen er nu komt. Het wordt immers ook een technisch huzarenstukje, want hoewel Lotus de looks en de basics bewaart van een racebolide van een halve eeuw geleden, zet de constructeur ook hedendaagse technologie in om de mechanische oplossingen van weleer te optimaliseren door ze vooral beter én duurzamer te maken. Het is een cadeautje naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het merk.

Tijdreis

De ‘Type 66’ wordt zeker collector’s item want er zullen slechts 10 exemplaren worden gebouwd. Ook opvallend: het wordt een onvervalste racewagen voor circuitgebruik want ondanks een duizelingwekkend prijskaartje van 1 miljoen pond zal deze Lotus niet worden gehomologeerd voor straatgebruik.

Heel veel technische details wil Lotus nog niet kwijt, wat we wel weten is dat er een V8-motor met kleptstoters (technologie van een halve eeuw geleden) zal worden gebruikt en die zou ruim 800 pk moeten leveren. Er komen wel toegevingen, want er zou een moderne sequentiële versnellingsbak, ABS-remmen en stuurbekrachtiging worden gebruikt…