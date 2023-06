Lexus bouwt compacte SUV

Lexus komt voor het eerst met een compact model in het B-segment. Het gaat om een SUV-crossover die luistert naar de naam LBX.

Hij wordt duidelijk onder de UX gepositioneerd en gebouwd op het platform dat Toyota al gebruikte voor de Yaris Cross maar hij heeft totaal andere proporties. De LBX wordt hybride aangedreven. De aandrijving is ook al vertoond op de Yaris. De unit levert 136 pk en heeft meer batterijcapaciteit dan de compacte Toyota.

Het design van deze Lexus is apart met een bijzonder groot radiatorrooster in combinatie met een witte lichtstrip vooraan. Achter zit ook een grote rode lichtbalk. De koffer slikt ongeveer 330 liter en dat is niet enorm maar wel marktconform. Achteraan is er relatief weinig beenruimte.

Personaliseren

De rest van het interieur is erg luxueus afgewerkt met leder op de centrale console en boven op het dashboard. In die centrale console zit een 10 inch aanraakscherm. Nog opvallend is dat je dit Japanse luxemodel uitgebreid kan personaliseren met mooie materialen zoals leder of zelfs alcantara.

De nieuweling is bedoeld voor de Europese markt en wordt in Japan gebouwd. De productie start nog eind dit jaar en de eerste modellen zouden tegen begin volgend jaar op de markt komen. Lexus koestert grote plannen want omdat de prijs ook vrij betaalbaar zal zijn, hoopt de constructeur dat dit model op termijn de meest succesvolle Lexus wordt.