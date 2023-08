Leasing gaat van vier naar twee wielen

Het begin van de zomer gaf een duidelijke remonte van de speedpedelecs, maar een druilerige juli bracht een terugval met 17,4 %. En een verschuiving van privé- naar zakelijke aankopen.

De markt van de speedpedelecs lijkt onderhevig aan dezelfde trend van de automarkt. Particulieren lopen minder warm voor nieuwe voertuigen en de leasingmarkt werpt zich meer op als sterkmaker van de sector. In het geval van de speedpedelecs was er een forse terugval in het aandeel privéverkoop, maar het luik fietsleasing maakte een sprong met +43 %. Dit is niet verwonderlijk want net als auto’s zijn elektrische fietsen – en speedpedelecs in het bijzonder – erg dure producten die steeds minder consumenten uit eigen zak willen of kunnen betalen.

De leasingfiets met bijhorende fiscale voordelen is in deze een welgekomen oplossing. Het is ook opmerkelijk dat de klassieke autospelers zich in sneltempo op deze markt storten. Zo zien we dat D’Ieteren (invoerder van alle automerken uit de Volkswagen Groep) de vlucht vooruit neemt door het fietsmerk Lucien in de markt te zetten en hierbij kosten noch moeite spaart om in elke belangrijke stad een filiaal te openen. Een andere notoire (auto)leasingmaatschappij KBC Autolease doet er alles aan om zich op deze groeimarkt te profileren.

Toekomst autoleasing

Het feit dat autospelers zich in sneltempo omscholen tot fietsspecialisten geeft aan dat de automarkt in beweging is en wellicht aan de vooravond staat van een aanzienlijke krimp. Dat zien we vandaag al in de verkoopcijfers die maar niet op het pre-corona niveau geraken. De markt kan zich vandaag nog min of meer handhaven door de verkoop van elektrische voertuigen aan leasingrijders. Maar ook daar pakken donkere wolken samen want de leasingspelers proberen om deze duurdere producten tegen een maandelijkse leasingprijs aan te bieden die vergelijkbaar is met die van de auto’s met verbrandingsmotor.

Dat kunnen ze door de inruilwaarde van de elektrische modellen hoger in te schatten waardoor de operationele kost (per maand) ongeveer gelijk blijft maar waarbij men de rekening deels doorschuift naar de (tweedehands)koper van de privémarkt. Vraag is of deze producten na afloop van de leasingperiode de vooropgestelde hoge tweedehandsprijzen ook halen. Als dat niet lukt, dreigt er een stevige financiële kater voor de leasingmaatschappijen en de bankensector.

Onzekerheid

De toekomst is immers hoogst onzeker. Enerzijds omwille van de politieke situatie want hoewel Europa besliste dat er in 2035 enkel nog nieuwe EV’s mogen worden verkocht, zien we bij meer en meer stakeholders een besef dat één en ander weinig realistisch is op deze korte tijdspanne. Het tweede element dat roet in het eten kan gooien, is van technische aard.

Elektrische auto’s zijn hoogtechnologische producten boordevol complexe elektronica. Daarvan weten we dat dit moeilijk herstelbaar is, maar het zijn eveneens producten die erg snel gedateerd geraken omdat nieuwe alternatieven veelal goedkoper, performanter en dus aantrekkelijker worden. Het zou dus wel eens erg moeilijk kunnen worden om een toonzaal gevuld met ‘gebruikte mobiele elektronica’ te slijten…