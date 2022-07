Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Onze lever is maximaal drie jaar oud. Het orgaan vervangt voortdurend zijn cellen, waardoor het zichzelf constant vernieuwt. Het is nodig, want een lever moet toxische stoffen verwerken. Het regeneratieproces slabakt niet met het ouder worden. (Bron: Cell Systems)

Termieten steken de oceaan over. Soorten die gedijen in gedroogd hout zouden de jongste 50 miljoen jaar minstens veertig keer een oversteek van een oceaan gemaakt hebben, vooral tussen Zuid-Amerika en Afrika. Het gereis gaf hun diversiteit een boost. (Molecular Biology and Evolution)

Zonnepanelen kunnen ’s nachts energie leveren. Ze kan worden gewonnen uit een temperatuurverschil tussen een koeler paneel en een warmere omgeving. Het gaat om kleine hoeveelheden, maar ze zouden volstaan om een smartphone op te laden. (Applied Physics Letters)

Ansjovissen stimuleren de vermenging van waterlagen in de oceaan. Ze vormen zulke grote concentraties dat ze vooral ’s nachts extra waterbeweging veroorzaken, boven op wind en getij. De watermengeling nam toe met een factor 10 tot zelfs 100. (Nature Geoscience)

Planten groeien in een maanbodem. De maan is bedekt met een dun laagje stof. Astronauten brachten er destijds wat van mee naar de aarde. Uit experimenten is gebleken dat onze zandraket erin kan groeien, maar niet heel efficiënt. (Communications Biology)