Komaf met verplichte bemiddeling voor slachtoffers intrafamiliaal geweld

Slachtoffers van intrafamiliaal geweld kunnen binnenkort niet meer worden verplicht deel te nemen aan bemiddeling. De Kamer heeft daarvoor donderdagnacht het licht op groen gezet.

Vandaag kan een rechter een bemiddeling opleggen indien hij meent dat verzoening tussen beide partijen mogelijk is, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheidingsprocedure, en dat zelfs op vraag van slechts één van beide partijen. De PS vond het echter niet kunnen dat een bemiddeling kan worden bevolen wanneer sprake is van intrafamiliaal geweld.

De praktijk leert immers dat een dergelijke verplichte bemiddeling de geweldplegers er vaak toe in staat stelt hun slachtoffers onder druk te zetten, met onbillijke akkoorden tot gevolg, aldus de Franstalige socialisten. Bovendien kan de confrontatie met de agressor een zware psychologische impact hebben op het slachtoffer. Het PS-wetsvoorstel kreeg donderdag groen licht van de plenaire vergadering van de Kamer.