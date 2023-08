Kogelvrij en elektrisch met BMW i7

Wie vijanden heeft en ook ecologisch wil rijden, kan nu de gepantserde BMW i7 Protection bestellen.

Staatshoofden in risicogebieden of maffiabazen met vijanden beschermen zich graag als ze zich per auto verplaatsen omdat ze dan een makkelijk doelwit voor aanslagen vormen. Vandaar dat er nog altijd een markt bestaat voor gepantserde civiele voertuigen. En ook die wagens gaan aan de stekker.

Een nieuwe blikvanger in dit segment is de BMW i7 Protection die voldoet aan de VR9 veiligheidsstandaard. Dit model is gebaseerd op de i7 xDrive60 en beschikt over 544 pk en 745 Nm, waarmee de spurt tot 100 km/u lukt in 9 seconden. Dat is merkelijk trager dan het basismodel. Logisch, want door de pantsering werd deze berline uiteraard veel zwaarder. Hoeveel juist, verklapt BMW niet maar uiteraard zetten het gepantserde chassis en de verstevigingen aan het koetswerk en de ramen ook extra kilo’s op de weegschaal.

Die ballast heeft uiteraard ook een invloed op het verbruik dat volgens het merk 30 kWh per 100 km bedraagt. Hiermee raak je ondanks de batterij van 101,7 kWh dus nog amper 340 km ver. De prijs van deze elektrische tank deelde BMW evenmin mee, omdat zo’n voertuig vaak nog van de nodige extra’s wordt voorzien en enkel bestemd is voor een geselecteerd publiek.