Kist van koningin Elizabeth aangekomen in Edinburgh

De kist van de overleden Britse koningin Elizabeth II is zondag omstreeks 17.25 uur Belgische tijd aangekomen in Holyroodhouse in Edinburgh. Dat melden Britse media.

Het lichaam van de overleden koningin werd omstreeks 10 uur lokale tijd vanuit Balmoral Castle naar een lijkwagen gebracht, waarna de kist een traject van 300 kilometer door Schotland aflegde. Tienduizenden Schotten brachten langs de kant van de weg een laatste groet aan de overleden koningin.

De kist zal nu worden opgebaard in Holyroodhouse, de officiële Schotse residentie van de koninklijke familie. Maandag zet de kist zijn tocht verder naar St. Giles’ Cathedral in de Schotse hoofdstad.