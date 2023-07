KG Mobility prijst Torres 

Het Koreaanse merkt dat we als SsangYong kenden, gaat verder als KG Mobility en toont zijn jongste telg. De Torres is in de herfst te koop vanaf 36.490 euro.

De Torres is het eerste nieuwe model dat de constructeur lanceert na de doorstart onder de nieuwe merknaam KG Mobility. Binnen het bestaande (SsangYong)gamma staat dat nieuwe model boven de Korando gepositioneerd. Het is een ruime SUV van 4,7 meter lang met een riante koffer van 703 liter.

Ook 4×4

Deze Torres heeft een klassieke aandrijving met een 1.5 liter grote turbo benzinemotor, goed voor een vermogen van 163 pk en 280 Nm aan trekkracht. KG Mobility biedt in tegenstelling tot veel concurrenten ook vierwielaandrijving. Deze optie kost 2.000 euro extra. Het onderstreept niet alleen de avontuurlijke aspiraties van de constructeur, het biedt ook mogelijkheden voor mensen die een aanhangwagen willen slepen. De basisversie komt met een handgeschakelde zesversnellingsbak maar er wordt optioneel ook een zestrapsautomaat voorzien.

De benzineversie van de Torres staat vanaf september in de toonzalen en wordt verdeeld via de bestaande SsangYongdealers. Wat dat betreft, blijft alles bij het oude. De instapversie kost 36.490 euro. De eerder aangekondigde elektrische variante van deze Torres komt ten vroegste in 2024 op de markt.