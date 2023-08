KG Mobility gaat elektrisch

KG Mobility – de doorstart van SsangYong – kondigt na Torres ICE nu ook een elektrische versie aan, de Torres EVX.

Enkele weken geleden lanceerde KG Mobility de Torres ICE die wordt aangedreven door een 1,5 liter grote benzinemotor. Dit model komt in de herfst van dit jaar op de markt. Vandaag geeft de Koreaanse constructeur ook aan dat er en elektrische afgeleide van deze Torres volgt. Die krijgt het suffix EVX en zal begin volgend jaar in de toonzalen staan. De Torres EVX wordt boven de Korando EV gepositioneerd en is het tweede volledig elektrisch aangedreven model van het merk.

Tot 460 km

De elektrische EVX is te herkennen aan specifieke koetswerkelementen hoewel hij zijn platform deelt met de benzineversies. Er komt een aangepaste neus waarbij de horizontale ledverlichting meteen in het oog springt. Het interieur is erg luxueus afgewerkt en maakt het verschil met twee grote digitale displays waarop nagenoeg alle bedieningselementen worden gegroepeerd.

Op dit ogenblik zijn nog niet alle details bekend, meer informatie volgt tegen het jaareinde. We weten wel dat de EVX stroom opslaat in een lithium-ijzerfosfaat batterij (LFP) en de constructeur mikt op een WLPT-rijbereik van 420 tot 460 km. De wagen zal ook over V2L-technologie beschikken zodat hij stroom kan verschaffen aan een elektrisch apparaat, wat bijvoorbeeld handig kan zijn bij het kamperen. Verder krijgt hij een sleepvermogen van 1.500 kg.