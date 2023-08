Keyless is zelden veilig

De Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC heeft een grootschalig onderzoek georganiseerd naar de betrouwbaarheid en vooral veiligheid van keyless-systemen om autodeuren te ontgrendelen.

Auto’s die met een keyless-systeem zijn uitgerust krijgen een signaal dat de sleutel (continu) uitzendt wanneer de sleutel dicht in de buurt komt van de auto. Op die manier zal de auto zich ontgrendelen wanneer de deur via de handgreep wordt geopend. Naarmate de sleutel verder van de wagen is verwijderd, wordt het signaal zwakker en zal de wagen automatisch worden afgesloten.

Dergelijke systemen zijn handig wanneer je bijvoorbeeld de handen vol hebt met winkelwaar of bagage omdat je in je handtas of broekzak geen autosleutel moet opdiepen. Eens ingestapt zal de auto via een drukknop ook starten omdat de sleutel ‘aanwezig’ is in het voertuig.

Misbruik

Autodieven hebben een vrij eenvoudige hack bedacht voor dit systeem en maken daar op grote schaal gebruik van. Zonder al te technisch te worden: zij gebruiken een laptop met een antenne. Die pikt het signaal van de sleutel op, versterkt dit en zendt het weer uit in de buurt van het voertuig. De auto ‘denkt’ vervolgens dat de sleutel in de buurt is en ontgrendelt de deuren.

ADAC voerde een praktijkonderzoek uit naar welke merken en modellen gevoelig zijn voor deze vorm van diefstal. Dat deden ze bij ruim 600 voertuigen en de resultaten blijken ronduit onthutsend want slecht 7 % van de recente modellen is tot op zekere hoogte beschermd tegen deze (toch wel banale) vorm van diefstal. Nagenoeg alle autoproducenten, inclusief de premiummerken, hebben hier boter op het hoofd.

De consument kan zich terecht de vraag stellen waarom constructeurs de klant extra laten betalen voor een beveiligingssysteem dat zo makkelijk faalt. Dit roept ook vragen op over de beveiliging van de alsmaar vaker ‘geconnecteerde’ voertuigen die zich middels een appje op de smartphone laten bedienen. En blijft de vraag hoe verzekeringsmaatschappijen op deze nieuwe realiteit reageren, want zij worden het kind van de rekening wanneer voertuigen met een omniumverzekering worden ontvreemd.