Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De doortocht van de Rode Duivels in Qatar was kort en weinig indrukwekkend. Romelu Lukaku mag dan onze topschutter aller tijden zijn, in de cruciale WK-wedstrijd tegen Kroatië miste hij alle kansen. Zijn noodlottige missers in de laatste poulewedstrijd deden ons zelfs denken aan Kaputt van Curzio Malaparte, een uitzichtloze roman over een lost generation. Hoewel. Een verloren generatie mogen we de Duivels niet noemen. Maar de Gouden Generatie heeft wel wat van haar glans verloren.