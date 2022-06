Journaliste USA Today neemt ontslag nadat ze bronnen en citaten uitvond

Een journaliste van de Amerikaanse krant USA Today heeft ontslag genomen nadat was bekendgeraakt dat ze bronnen en citaten had uitgevonden. De krant heeft een twintigtal artikels van zijn website gehaald.

USA Today had een audit geopend naar het werk van journaliste Gabriela Miranda nadat een vraag voor een correctie van een artikel was binnengekomen.

Uit het interne onderzoek ‘is gebleken dat bepaalde geciteerde individuen niet verbonden waren aan de organisaties die werden vernoemd en uitgevonden bleken te zijn’, aldus de krant.

USA Today ontdekte ook dat ‘citaten van andere personen niet op een onafhankelijke manier bevestigd konden worden en dat bepaalde artikels citaten bevatten die aan andere personen hadden moeten worden toegekend’.

De krant schrapte daarop 23 artikels van zijn website en van andere platformen, die ‘niet in overeenstemming waren met onze editoriale criteria’, en drukte haar ‘spijt’ uit.

De journaliste nam ondertussen ontslag bij de krant en het netwerk van USA Today, eigendom van de Gannett-groep, de nummer één in lokale media in de VS. USA Today is de grootste krant van de VS.