Johannes Paulus I, de ‘lachende paus’, zalig verklaard in Rome

Johannes Paulus I, de paus die overleed in 1978, wordt zondag zalig verklaard in Rome. Het pontificaat van Johannes Paulus I was met 33 dagen een van de kortste uit de geschiedenis.

Er worden duizenden aanwezigen verwacht op het Sint-Pietersplein voor de mis voor zijn zaligverklaring. Na die zaligverklaring volgt het proces van de heiligverklaring of canonisatie. De zogenoemde “lachende paus” kreeg in 2017 al de status van “eerbiedwaardig”. De populaire Albino Luciani, de tot dusver laatste Italiaanse paus, volgde Paulus VI op in augustus 1978, op 65-jarige leeftijd. Maar 33 dagen en 6 uur later overleed hij aan de gevolgen van een infarct.

Vroeg in de ochtend op 29 september 1978 vond een non zijn lichaam, gezeten in zijn bed, met zijn bril op zijn neus en enkele getypte bladeren in zijn handen. Nooit is er een autopsie uitgevoerd op zijn lichaam om de doodsoorzaak te bevestigen.

De bekendmaking van zijn overlijden ging gepaard met talrijke incoherenties en foutieve informatie. Er ontstond zelfs een theorie die stelde dat de paus vergiftigd werd, omdat hij orde op zaken wilde stellen in de zaken van de Kerk, met financiële malversaties binnen de bank van het Vaticaan.

De complottheorie werd versterkt door een “rampzalige communicatie” van het Vaticaan in die tijd, zegt de Franse journalist Christophe Henning, auteur van het boek ‘Petite vie de Jean Paul Ier’. Met hem hebben verschillende experts de complottheorie ontkracht. Die zou meer gebaseerd zijn op een reeks toevalligheden dan op tastbare elementen.