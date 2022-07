Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

© BELGA

De Ecolo-covoorzitter roept de federale regering op om sans-papiers legaal aan het werk te zetten, als oplossing voor de vele open vacatures in de horeca en de bouw. ‘Er zijn genoeg arbeidskrachten beschikbaar en het enige wat zij willen, is uit de zwarte economie stappen’, zegt Jean-Marc Nollet in L’Avenir. Tussen 35.000 en 70.000 illegale migranten komen volgens Nollet in aanmerking. Voor Oekraïense vluchtelingen bestaat een soortgelijke regeling.