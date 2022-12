Jasper Pillen (Open VLD): ‘In 2023 moeten we eindelijk hervormen, en minder gul zijn’

In een interview met De Zondag zegt Jasper Pillen, vicevoorzitter van Open VLD, dat de regering in 2023 ‘minder gul’ moet zijn. Dat geldt ook ‘voor de tijdelijke energiemaatregelen die op 1 april aflopen’.

De Zondag legt de recente roetsjbaan van de Open VLD voor aan de vicevoorzitter.

Vindt hij dat Eva De Bleeker terecht ontslag heeft genomen?

‘Het was onvermijdelijk’, aldus Jasper Pillen: ‘Omdat er twee versies van de begroting circuleerden met andere cijfers over de impact van de energiemaatregelen, was er verwarring ontstaan. Dat kan al niet. En in de finale versie waren er dan nog enkele fouten geslopen. Je voelde aan de sfeer in het parlement dat haar positie onhoudbaar was geworden. Haar geloofwaardigheid was te zwaar beschadigd.’

‘Ik weet dat het cynisch klinkt, maar echt waar: ik durf haar (Eva De Bleeker, red.) een vriendin te noemen. Maar wat zou er gebeurd zijn als ze was aangebleven? De begroting wordt pas rond Kerstmis definitief gestemd. Ze zou anderhalve maand lang de speelbal, of beter: de boksbal, van de oppositie geweest zijn. We moesten schakelen’.

En dat zij wel en de premier niet opstapte?

‘Het is de staatssecretaris die uiteindelijk bevoegd is voor de begroting’.

Is het niet vreemd dat De Bleeker wel ontslag nam, maar Justitieminister Vincent Van Quickenborne niet, terwijl een politieman is gedood door iemand die gekend was bij antiterreurorgaan OCAD?

Pillen vindt van niet. ‘Dat zijn totaal andere situaties. Als de magistratuur zegt dat de regels zijn toegepast, dan heeft de minister toch geen fout gemaakt? Dat de regels aangepast moeten worden, is een andere zaak’.

‘Wakeupcall’

Intussen hebben wij de slechtste begroting van heel Europa, brengt De Zondag aan.

Dat, zegt PIllen, ‘moet een wakeupcall zijn voor iedereen.’ Hij verdedigt de uitgaven rond covid en energieprijzen. Maar: ‘De regering heeft inderdaad véél geld uitgegeven. Dat moet stoppen. Dat meen ik. In 2023 moeten we eindelijk hervormen.’ ‘Je kan niet blijven geld uitgeven zonder te hervormen. Dat telt ook voor de tijdelijke energiemaatregelen die op 1 april aflopen. Ook daar zullen we minder gul moeten zijn’.

Denkt hij dat deze regering nog kan hervormen?

‘Ik ben optimistisch. Er zijn zaken aan het bewegen binnen de regering. En als we het niet gaan doen, zal de Europese Commissie ons dwingen. Of ze zal aan onze centen zitten’.

Wat als het niet lukt om te hervormen?

‘Dan wordt het moeilijk. Maar wat zijn de andere opties? Ik hoor Bart De Wever op Radio 1 zeggen dat hij een Zweedse coalitie niet meer ziet zitten. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik vond Zweeds (Open VLD, MR, N-VA en CD&V, red.) wél een goed recept om te hervormen. Maar hij wil blijkbaar liever met de socialisten in zeek. Weet u wat dat betekent? Meer rode uitgaven in ruil voor enkele Vlaamse symbolen. Daar gaan wij als liberalen voor passen’.

Lees via deze link het volledige interview in De Zondag, met ook Pillens uitspraken over kernenergie en de recente rellen in Brussel.