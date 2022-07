Jacques Borlée – Weer een medaille

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

© BELGA

De Belgische estafetteploeg 4×400 meter heeft brons gewonnen op het WK Atletiek in Eugene. Het team bestaande uit Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom en Kevin Borlée finishte in het zog van Jamaica en op ruimere afstand van wereldkampioen VS. Het is al de vijftiende internationale medaille voor de Belgian Tornados, een ongeziene reeks voor een klein atletiekland. Coach Jacques Borlée, bezieler van de successen, kondigt aan dat hij er na de Spelen van 2024 mee ophoudt.