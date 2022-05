Mogelijke executie VUB-gastdocent Djalali: ‘Dat is puur druk opvoeren’

De Zweeds-Iraanse gastprofessor van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) Ahmadreza Djalali zal op 21 mei worden geëxecuteerd in Iran. Dat meldt het Iraanse persagentschap ISNA, schrijft Reuters woensdag. De datum van de aankondiging is niet toevallig, zegt VUB-collega Gerlant Van Berlaer. Een rechtbank in Zweden eiste twee dagen geleden levenslang tegen een Iraanse beklaagde.

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op het bericht van ISNA. De Zweeds-Iraanse spoedarts werd zes jaar geleden tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt en wordt beschuldigd van spionage.

Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces. Zo werd hij tot bekentenissen gedwongen door foltering, zegt Amnesty International, en spendeerde hij de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel.

Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken.

‘Niet toevallig’

Gerlant Van Berlaer, spoedarts in het UZ Brussel en collega van Ahmadreza Djalali, zegt dat de bekendmaking van de nieuwe executiedatum van de Zweeds-Iraanse professor en VUB-gastdocent niet toevallig is. De Iraanse overheid wil hiermee druk zetten op de Zweedse justitie en overheid.

Twee dagen geleden hebben Zweedse aanklagers levenslang gevraagd voor de Iraanse ambtenaar Hamid Nouri. Die zou betrokken zijn bij de executie van honderden politieke gevangen in 1988. Hij werd hiervoor in Zweden opgepakt en voor de rechtbank gebracht.

Van Berlaer verduidelijkt dat Iran Djalali nu een nieuwe executiedatum geeft om hem als pasmunt te gebruiken in een ruildeal met de Zweedse overheid.

‘Ze doen zelfs de moeite niet om het te verstoppen. Dat is puur de druk opvoeren om die uitspraak nog te beïnvloeden’, gelooft Van Berlaer.

Vorig jaar probeerde de Iraanse overheid op dezelfde manier haar invloed uit te oefenen op de Belgische justitie. Het dreigde toen ook met de executie van Djalali toen de Iraanse diplomaat Assadolah Assadi in Antwerpen terecht stond voor het beramen van een verijdelde aanslag in Parijs.

‘Als ze Djalali executeren, dan moeten ze een andere pasmunt zoeken’, stelt Van Berlaer. ‘Dit is natuurlijk een pasmunt die ruim onder de aandacht is geweest en waarvan de publieke opinie mee druk uitoefent op de autoriteiten. Al kunnen ze de executie ook als represaille uitvoeren.’

De toestand van Djalali in de Iraanse gevangenis is nog steeds zorgwekkend. De VUB-gastdocent mocht al sinds eind vorig jaar geen contact meer hebben met zijn vrouw. Daardoor werd er zelfs getwijfeld of hij nog in leven is. ‘Deze aankondiging doet vermoeden dat hij nog leeft’, aldus Van Berlaer.