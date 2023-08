IAA toont groene, maar dure mobiliteit

Veel Europese autosalons legden het loodje maar toch vindt begin september (5 tot 10) de IAA voor de tweede keer in München en niet in Frankfurt plaats.

De Internationale Automobilausstellung (IAA) verhuisde van Frankfurt naar Zuid-Duitsland en wordt – niet toevallig – georganiseerd in de achtertuin van twee belangrijke tenoren van de Duitse autoindustrie, Audi en BMW. Door het wegvallen van de meeste andere Europese salons zullen toch wel wat merken de kans grijpen om hier hun nieuwe producten te etaleren.

BMW toont er de PHEV-versie van de nieuwe 5-serie en ook de volledig elektrische i5 staat er, net als de nieuwe Mini. Mercedes zal er de E-Klasse tonen, Audi komt met de Q8 en VW rijdt het tot nu toe grootste ID-model voor: de ID.7. Verder toont Opel de vernieuwde Corsa en Ford is er met de Explorer, de elektrische SUV die op de VW ID. is gebaseerd. Het wordt in hoofdzaak een Duits onderonsje, want Japanse merken, net als veel van luxeconstructeurs zullen niet op de afspraak zijn.

Prijzenslag

Toch wordt het vooral meer van hetzelfde want wat de meeste constructeurs tot nu toe lekten, zijn facelifts, meer elektrificatie en de echt nieuwe modellen die er worden onthuld zijn 100 % elektrisch. Dat is niet onlogisch, maar echt betaalbare elektrische modellen met een prijskaartje van rond of beneden 20.000 euro worden er vooralsnog niet verwacht. Dat maakt de kloof tussen wat de markt aanbiedt en wat de privéverbruiker bereid is om te betalen groter.

De modale consument krijgt op de IAA een doekje voor het bloeden in de vorm van wat aandacht voor elektrische steps, micromobielen en uiteraard elektrische fietsen. Dit gebrek aan ‘betaalbare vierwielers’ komt op een moment waarop de wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen stokt en de voorraden oplopen. Zowel op de Amerikaanse als op de Chinese markt heeft zich dat al vertaald in een heuse prijzenslag waarbij constructeurs flink moeten ‘braderen’ om hun elektrische voertuigen te slijten. Nu ook in Europa de uitrol van elektrische modellen achterloopt op schema, is het niet langer de vraag of, maar wel wanneer er kortingen volgen.