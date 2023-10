Houdt Hipkins erfenis Ardern in leven of maakt Nieuw-Zeeland ruk naar rechts?

De Nieuw-Zeelanders hebben tot zaterdagavond 19.00 uur lokale tijd (8.00 uur Belgische tijd) om hun stem uit te brengen voor de parlementsverkiezingen. De hamvraag is of Labour-premier Chris Hipkins, die in januari het stokje overnam van de populaire Jacinda Ardern, erin slaagt om haar erfenis in leven te houden. De polls lijken alvast het voordeel te geven aan Hipkins’ uitdager Christopher Luxon van de centrumrechtse Nationale Partij, al zou het wel eens een nagelbijter kunnen worden.

In januari hield Ardern verrassend de eer aan zichzelf door terug te treden als premier. Daardoor kreeg Hipkins de ondankbare taak om de Labour-partij aan de macht te houden. Het eiland met zo’n vijf miljoen inwoners heeft onder meer af te rekenen met een torenhoge inflatie, een snel oplopend begrotingstekort en een dreigende recessie. Daarnaast is er ook een meer algemeen gevoel van ongenoegen met het politieke status quo, waardoor de extremen wel eens meer stemmen zouden kunnen vergaren. De polls wijzen op een overwinning voor de Nationale Partij van Luxon. Al maakt de regerende Labour-partij van Hipkins de laatste weken wel wat achterstand goed. Hoe dan ook zou geen van beide partijen een absolute meerderheid van 61 op de 120 zitjes binnenhalen, waardoor er gezocht zal moeten worden naar coalitiepartners.

Daarbij lijkt een sleutelrol weggelegd voor de populistische anti-immigratiepartij New Zealand First van Winston Peters. Die hielp eerder Ardern in het zadel, maar een nieuwe samenwerking met Labour lijkt uitgesloten. Bij de vorige stembusslag verdween de partij nog volledig uit het parlement, maar nu zou New Zealand First dus wel eens een grote invloed kunnen uitoefenen op Luxon. Behalve New Zealand First heeft Luxon sowieso ook nog de steun nodig van de kleinere liberale ACT-partij.

Aan de andere kant van het politieke spectrum lijken ook de Groenen de wind in de zeilen te hebben. Al zou het ook een pyr­rus­over­win­ning kunnen worden, aangezien een meer conservatieve regering een aantal klimaatambities zou kunnen afzwakken of terugschroeven. Mogelijk is het afwachten tot 3 november, wanneer ook alle stemmen uit het buitenland zijn geteld. Veel Nieuw-Zeelanders zijn bovendien al eerder gaan stemmen. De stembussen waren namelijk al open sinds 2 oktober en bij de vorige verkiezingen gingen bijna zeven op de tien Nieuw-Zeelanders vervroegd stemmen