Hongaarse ambassadeur niet welkom op gala van Pools EU-voorzitterschap

De Poolse regering heeft vrijdag laten verstaan dat de Hongaarse ambassadeur niet welkom is op het officiële openingsgala van het Poolse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het besluit is een gevolg van de Hongaarse beslissing om asiel te verlenen aan een Poolse oud-viceminister die gezocht wordt op verdenking van corruptie.

De relaties tussen Polen en Hongarije zijn onder het vriespunt gedaald sinds Boedapest vorige maand politiek asiel gaf aan oud-minister Marcin Romanowski. Volgens de regering van premier Viktor Orban is de gerechtelijke procedure tegen Romanowski politiek gemotiveerd. De Poolse regering spreekt van ‘een vijandige daad’. ‘Als gevolg van deze situatie heeft minister van Buitenlandse Zaken Radoslaw Sikorski een nota naar de ambassadeur van Hongarije gestuurd dat hij niet welkom is’ op het openingsgala dat vrijdagavond plaatsvindt in het Nationale Theater in Warschau, zo legde de viceminister van Europese Zaken Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uit op de openbare televisiezender TVP.

Romanowski was viceminister van Justitie in de vorige regering in Polen, die werd gedomineerd door de ultranationalistische partij PiS. Hij wordt door het parket beschuldigd van misbruik van overheidsgeld. Een Poolse rechtbank vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit, waarop Boedapest besloot om hem asiel te verlenen.

Met deze saga daalden de relaties tussen Polen en Hongarije onder het vriespunt. Ze waren al fors verslechterd sinds de pro-Europese coalitie van huidig premier Donald Tusk in oktober 2023 de verkiezingen won en de PiS naar de oppositie verwees. Zo verloor Orban een bondgenoot in zijn krachtmeting met de Europese instellingen over de uitholling van de rechtsstaat. Polen is sinds 1 januari roterend voorzitter van de Raad van de Europese Unie.