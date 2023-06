Honda prijst elektrische SUV

Honda lanceert een tweede zuiver elektrisch aangedreven model, de e:Ny1, die in principe het zero emission equivalent is van de HR-V die momenteel enkel met een hybride aandrijving beschikbaar is.

Tot nu toe was de Honda-rijder die op zoek ging naar een elektrisch model aangewezen op de Honda-e die ondanks zijn compacte buitenafmetingen een verdienstelijk ruim interieur biedt. Met een prijskaartje van ruim 40.000 euro is dit model in vergelijking met zijn concurrenten te duur en in die zin is de veel grotere e:Ny1 in verhouding bijna een ‘koopje’.

Rijbereik van ruim 400 km

Het gaat hier om een B-segment model dat voor het eerst gebruik maakt van een nieuw platform dat exclusief werd ontwikkeld voor elektrisch aangedreven voertuigen. De elektromotor die de voorwielen voortstuwt, levert 204 pk en ruim 300 Nm aantrekkracht. Dat volstaat voor flitsende prestaties en met een batterijcapaciteit van bijna 69 kWh komt deze Honda volgens de WLTP-meetmethode 412 km ver.

De EV is meteen bestelbaar en kost minstens 47.860 euro. Wie extra uitrusting wil zoals een premium interieurafwerking, extra rijhulpmiddelen waaronder een autonome parkeerfunctie betaalt 51.920 euro. De eerste leveringen worden tegen het eind van de zomer verwacht.