Hogere leerachterstand bij kwetsbare kinderen na corona, zegt kinderarmoedeorganisatie

Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano waarschuwt woensdag dat kwetsbare kinderen nog steeds leerachterstand ondervinden door de coronamaatregelen. Deze maatregelen hebben de voorbije drie schooljaren duidelijk hun stempel op het onderwijs gedrukt, klinkt het. Ook het sociaal isolement bij deze kinderen is gegroeid, voornamelijk door het leven dat duurder wordt en het nijpende lerarentekort.

De coronaregels en het afstandonderwijs hebben enorm veel impact gehad op kinderen, zowel op pedagogisch als op sociaal vlak. Voor kinderen in armoede is de situatie zelfs nog dramatischer. Uit een bevraging van Stichting Pelicano bij haar zorgpartners blijkt dat 92 procent van hen vindt dat corona een grote impact heeft gehad op kinderen in kwetsbare situaties, en dat die impact nu nog steeds sterk voelbaar is.

Uit cijfers van het Federaal Planbureau bleek al dat het onderwijsniveau in het algemeen aanzienlijk is gedaald door corona. Het leerverlies wordt geraamd op 53 procent van de verworven kennis van een normaal schooljaar. Voor talen en wetenschappen ligt dit zelfs op 60 procent. Uit een studie van de KU Leuven blijkt ook al dat er meer leerachterstand is in scholen met kinderen van laagopgeleide ouders of kinderen die uit een benadeelde omgeving komen.

‘Onze zorgpartners – het CLB, (zorg)leerkrachten, schooldirecties en sociale diensten – staan dicht bij de kinderen en volgen hun situatie nauw op’, zegt Christiaan Hoorne, algemeen directeur bij Stichting Pelicano. ‘Voor kinderen in kwetsbare situaties is het probleem nog groter dan bij andere kinderen. Door het afstandsonderwijs en de quarantaineregels werden zij nog dieper in de sociale kloof geduwd, omdat hun ouders hen vaak niet kunnen helpen als ze het moeilijk hebben met bepaald lesmateriaal.’

Stichting Pelicano blikt alvast vooruit op volgend schooljaar en verwacht ook dan schrijnende situaties, met oog op het leven dat steeds duurder wordt en het nijpende lerarentekort.

De kinderarmoedeorganisatie roept beleidsmakers en scholenkoepels daarom op om na te denken over manieren om de leerachterstand weg te werken zonder kwetsbare kinderen uit het oog te verliezen.