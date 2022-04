De Ronde is meer dan een koers, de Ronde is een volksfeest, vandaag zelfs het eerste grote Bevrijdingsfeest. Een zaak van nationaal belang, quoi. En zo kwam De Zondag bij Annelies Verlinden (43), sportieve minister van Binnenlandse Zaken, vandaag van Koerszaken. Karl Vannieuwkerke (51) is de verpersoonlijking van Vive le Vélo, van liefde voor de koers - hét wielergezicht van Sporza.

Die twee samen: over de koers in hun lijf, over Vlaanderens Mooiste, over vrouwen in de koers en op voetbalvelden, over Michel Wuyts en Marc Overmars. 'Ik zou liever goed kunnen sporten dan zingen.' 'Je hebt de morfologie van een renner, Annelies.' Beiden zijn fervente sporters. Verlinden liep vorig jaar nog de marathon van Berlijn in 4 uur en 26 minuten. Vannieuwkerke fietste vroeger regelmatig tochtjes van 300 km aan 36 à 38km per uur, maar net in de versnelling zit het verschil met de echte profs.

De Zondag vroeg de minister of ze speciaal voor de Ronde zou opstaan.

'Ik ben opgegroeid in Schoten, waar de Scheldeprijs als een nationaal monument wordt beschouwd. Dan ging ik als kind elke keer kijken, de renners passeerden op zo'n 300 meter van onze deur', vertelt Verlinden.

Ze discussieerden ook over vrouwen in het wielrennen en de stijgende mediabelangstelling. Vorige week startte zelfs Patrick Lefevere een vrouwenploeg en in de Ronde krijgen de vrouwen voor het eerst hetzelfde prijzengeld als de mannen.

Vannieuwkerke: '20.000 euro voor de winnaar. Dat gaat dan wel in de pot van de ploeg, voor de mannen die al heel goed verdienen, is dan 1.500 euro peanuts. Maar voor de vrouwen is dat wel veel geld. Het is een heel proces geweest, ik was in 2002 op de VRT al aan het lobbyen om meer vrouwenkoersen te brengen. We gaan daar toch niet mee beginnen ?, klonk toen nog.'

'Maar moeten de Red Flames in primetime op televisie? Of ben ik nu advocaat van de duivel?' vroeg De Zondag nog.

Vannieuwkerke : 'Je vergelijkt vrouwen- met mannenvoetbal. Mijn dochter voetbalt in eerste klasse en ze verliezen van de jongens U-15 van SV Diksmuide met 10-0. Dat is puur door de fysieke verschillen, je laat de Belgian Cats ook niet basketten tegen de mannen. Maar tegelijk geef ik eerlijk toe dat het vrouwenvoetbal nog een hele inhaalbeweging moet maken.'

Verlinden : "Anderzijds: hoeveel jonge toptalenten zijn misschien verloren gegaan omwille van een gebrek aan respect voor vrouwenvoetbal?"

