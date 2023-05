Hoe Matthias Casse steeds meer in de voetsporen van Robert Van de Walle treedt

Na zijn vierde WK-medaille maakte judoka Matthias Casse (26) zich de bedenking dat zijn erelijst blijft groeien. Maar hij zal wel een Georgisch probleem moeten oplossen als hij nog eens goud wil behalen.

Alleen volbloedwinnaars als Matthias Casse lachen groen als ze naast datgene grijpen waarvoor ze naar een groot kampioenschap trekken en maandenlang keihard hebben getraind: goud.

Bij de Hemiksemnaar is dat niet anders. Als hij dan verliest, zoals woensdag in de finale van het WK in Doha, dan smaakt dat zeer zuur. Zeker tegen de man die hij op het WK 2021 en op de Olympische Spelen in Tokio klopte, maar sindsdien van verloor op het EK en twee opeenvolgende WK’s: Tato Grigalashvili.

Vooral de manier waarop moet confronterend zijn: de pas 23-jarige Georgiër was veel explosiever, domineerde met attractief, aanvallend judo de hele finale. De nochtans fysiek sterke Casse vond daarop geen enkel antwoord. Dat zal hij wel moeten vinden, op technisch en tactisch vlak, als hij zijn verliesreeks tegen Grigalashvili wil stoppen. Met name op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Van de Walle overtreffen

Ondanks die nederlaag blijft het palmares van Casse elk jaar aandikken, ook nu met een vierde opeenvolgende WK-medaille. In de koninginnenklasse van het mannenjudo (-81 kg) is dat op zich al zeer straf.

Op die erelijst staan nu:

Brons op de Olympische Spelen van Tokio 2021.

Zilver (2019), goud (2021), zilver (2022) en zilver (2023) op de voorbije vier WK’s – alleen in 2018 greep hij op zijn pas 21 e naast een medaille (zevende).

naast een medaille (zevende). Goud (2019), brons (2020), zilver (2021) en zilver (2022) op de jongste vier EK’s, in álle EK’s bij de senioren waar Casse al aan deelnam.

Nu al heeft de Hemiksemnaar zich in de top twee van de ranking met de beste Belgische mannelijke judoka’s ooit gevestigd. En lijkt hij op weg naar een palmares dat Robert Van de Walle in zijn illustere carrière heeft uitgebouwd. Op de Olympische Spelen van 2024 kan hij hem zelfs nog overtreffen.

De feiten spreken voor zich: in mondiale toernooien (WK’s en Olympische Spelen) moet Matthias Casse met voorlopig vijf medailles alleen nog Van de Walle voor zich dulden in die Belgische rangorde: de West-Vlaming veroverde in totaal zeven WK-plakken en twee olympische medailles.

Mede omdat hij in zijn periode (eind jaren 70/jaren 80) ook in de open categorie kon vechten, naast zijn eigen gewichtsklasse (-95 kg). Van de Walle werd in tegenstelling tot Casse wel nooit wereldkampioen, hij moest telkens genoegen nemen met zilver of brons.

Anderzijds werden die WK’s toen nog om de twee jaar georganiseerd. Casse kan, behalve in (normale) olympische jaren, nu elk jaar een gooi doen naar een WK-medaille.

Het podium van het WK-judo in de klasse -81 kg: links Matthias Casse (met zilver), rechts van hem wereldkampioen Tato Grigalashvili, en de bronzen medaillewinnaars Takanori Nagase en Lee Joon hwan. © AFP

Voorsprong

Met vijf mondiale medailles, op een leeftijd van 26 jaar en bijna drie maanden, heeft Matthias Casse op dat vlak wel al een flinke voorsprong in vergelijking met het carrièretraject van Robert Van de Walle.

In de zomer van 2021 werd de Antwerpenaar al de jongste Belgische man die olympisch eremetaal in het judo behaalde: brons in Tokio, goed 24 jaar en 5 maanden oud. Enkele weken ervoor behaalde hij als jongste Belgische man (en enige tot nu toe) een wereldtitel.

Robert Van de Walle was op Casses huidige leeftijd (goed 26 jaar) wel nét olympisch kampioen geworden (in Moskou, 1980), maar had nog maar zijn eerste van zeven WK-plakken behaald (zilver, in 1979).

Op Van de Walles teller stonden daarentegen toen al acht van zijn in totaal zeventien medailles op Europese kampioenschappen (in twee verschillende categorieën), versus vier tot nog toe voor Casse.

Meer concurrentie

Conclusie: van alle Belgische mannelijke judoka’s scoorde op de leeftijd van Matthias Casse alleen Robert Van de Walle ongeveer even goed: Casse telt meer WK-medailles, Van de Walle had al een olympische titel en meer EK-plakken op zak.

Belangrijke kanttekening: Casse moet afrekenen met een mondiale concurrentie. Ruim veertig landen waren in zijn klasse (-81 kg) vertegenwoordigd op het WK. Dat was bij Van de Walle minder, alleen al door de splitsing van de Sovjetunie in verschillende deelstaten.

Casses grote concurrent Tato Grigalashvili vecht bijvoorbeeld voor Georgië. De grote rivaal van Robert Van de Walle, Tengiz Khubuluri, was ook afkomstig uit Georgië, maar kwam uit voor de Sovjetunie.

Congratulation to the winners of men category -81 kg:



🥇Tato Grigalashvili

🥈Matthias Casse, Belgium

🥉Takanori Nagase, Japan

🥉Joonhwan Lee, Korea



تهانينا إلى الفائزين بوزن تحت 81 كغ رجال:



🥇تاتو جريجالشفيلي

🥈ماتياس كاس، بلجيكا

🥉تاكانوري ناجاسي، اليابان

🥉جونهوان لي، كوريا… pic.twitter.com/Ewa3Avuxvh — Judo Doha 2023 (@JudoDoha2023) May 10, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sowieso heeft de Antwerpenaar nog flink wat werk voor de boeg om het totale palmares van de West-Vlaming te evenaren.

Qua kwantiteit, inzake medailles op internationale kampioenschappen (26 voor Van de Walle), zal Casse (met nu negen stuks) dat niet meer lukken. Met name omdat hij in slechts één gewichtscategorie uitkomt.

Qua kwaliteit moet hij zijn enige ontbrekende titel nog winnen die Van de Walle wél op zijn naam heeft staan: olympisch goud.

Dat is (misschien) voor volgende zomer, in Parijs 2024. Wanneer Matthias Casse nog altijd pas 27 jaar jong zal zijn. Maar dan zal hij wel voorbij een Georgisch fenomeen moeten, in wat stilaan een rivaliteit voor de geschiedenisboeken van het judo wordt.

Grigalashvili zal tegen dan echter nog meer aan ervaring winnen, hem in Parijs kloppen wordt niet simpel. Het zal de uitdaging en de eventuele realisatie ervan des te mooier maken, zeker voor een winnaar pur sang als Casse.