Historische vervuiling met zware metalen gemeten in en rond Grote Nete

In de waterbodem van de Grote Nete in Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg, maar ook op de oever en in de overstromingsgebieden van de rivier, zijn verhoogde concentraties zware metalen gemeten. Dat meldt afvalstoffenmaatschappij OVAM. Gezondheidsrisico’s zijn er volgens OVAM niet.

Het onderzoek van OVAM is er een naar de historische verontreiniging met zware metalen door de Kempense industrie. De bodemdeskundige besluit nu in het beschrijvend bodemonderzoek dat een sanering noodzakelijk is.

De waterloopbeheerder zal het onderzoek moeten gebruiken om een volledig beeld te krijgen over de vervuiling en de verdere aanpak ervan, onder meer om de verdere verspreiding ervan tegen te gaan.

Hoewel er geen gezondheidsrisico’s gepaard gaan met de vastgestelde verhoogde concentraties, gelden er wel gebruiksadviezen op enkele percelen rond de Grote Nete. De eigenaars krijgen daarover binnenkort de nodige documentatie. Het gaat om mensen die geen moestuin mogen aanleggen of dieren kweken op hun perceel.

Kinderen en huisdieren kunnen overal veilig buiten blijven spelen, stelt OVAM, er is geen probleem met het grondwater, en er is ook geen risico voor de natuur en de landbouwpercelen in het gebied