Hip kamperen met Citroën Holidays

Citroën stelt een opmerkelijke kampeerwagen voor met een retrokoetswerk. De Citroën Holidays verwijst duidelijk naar de bekende H-bestelwagen van weleer.

Die laatste herinneren we ons vooral van de flanken van gegolfde metaalplaat. Af en toe duiken deze klassieke bestelwagentjes nog wel eens op als trendy foodtruck op een zomers festival. Precies die trendy look vinden we terug in het Holidays-model dat dankzij het retrojasje een echte eyecatcher is. De kampeerwagen is gebaseerd op de Citroën Space Tourer en voorzien van een heuse kampeeruitrusting. Dankzij het uitklapdak zitten er bovenaan twee slaapplaatsen in de Holidays.

Italiaans design

Verder is er een keukenmeubel gemonteerd met een spoelbak, een kleine koelkast en een kookpit. En er staat een plooitafel zodat het interieur modulair werkt. Ook kunnen de stoelen vooraan rond hun as draaien zodat ze in de richting van de tafel (en de leefruimte) staan. Verder zijn er kastjes en opbergvakken voorzien voor proviand en kookgerei. Tot slot wordt een Webasto-verwarming voorzien zodat het interieur ook kan worden verwarmd wanneer de motor is uitgeschakeld.

Voorlopig gaat het nog om een conceptmodel maar gezien de grote marktvraag in dit segment is het niet denkbeeldig dat Citroën dit ontwerp op de markt brengt. Zelfs de retrolook zit commercieel goed en het gaat hier om een kit die eerder voor de bestelwagen werd ontwikkeld door de Italiaanse carrosseriespecialist Caselani. Deze Italiaanse koetswerkbouwer biedt overigens retro-ombouw aan voor de drie Citroën bestelwagens, met inbegrip van de elektrisch aangedreven versies.