‘Herman Teirlinck wordt helemaal niet gecanceld. Hij blijft een inspiratiebron’

In zijn artikel van 13 september met als titel ‘Wie is er bang voor Herman Teirlinck?‘ stelt Erwin Jans dat het Antwerpse Conservatorium zich vergist als het Herman Teirlinck cancelt. De directie van het conservatorium wil de auteur geruststellen: Herman Teirlinck wordt helemaal niet gecanceld. Integendeel: Teirlinck blijft als inspiratiebron en voorvader van de Antwerpse toneeltraditie geïntegreerd in de conservatoriumcultuur.

Zo verwijst Erwin Jans, gewezen docent aan het conservatorium, in zijn artikel naar het publieke wandelpad dat in de campus door onderzoeker Assia Bert werd ingericht naar aanleiding van de heruitgave van Teirlincks werk Dramatisch Peripatetikon. De recente heruitgave werd overigens gerealiseerd vanuit het conservatorium en is nog steeds te verkrijgen. Het klopt dat er binnen het conservatorium een actueel en levendig debat gaande is over diversifiëring van het toneelrepertoire en het maatschappelijke discours daarover. De creatieve interactie tussen onze culturele erfenis en de wereld van de kunstenaar vandaag is een evidentie in het kunstenveld en bijgevolg ook in de kunstscholen.

De actie van artistiek coördinator Sara De Roo en docente Tine Van Aerschot, waarbij samen met studenten van de opleiding acteren werd ingegrepen in de installatie rond het Dramatisch Peripatetikon, paste in dit debat. Daarmee wordt de artistieke bloedband van de school met Teirlinck niet verbroken, integendeel: het erfgoed van het conservatorium staat in het centrum van het debat. Wij stellen de bijdrage van Erwin Jans dan ook op prijs, maar distantiëren ons van zijn onjuiste gevolgtrekking.

Clara Van den Broek is opleidingshoofd drama en Stefaan De Ruyck is het hoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.