Groeiende financiële kloof bij gezinnen: Meer dan een op de drie heeft groeipakket nodig

Meer dan een op de drie Vlamingen (35 procent) met kinderen zegt financieel niet rond te komen zonder het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Voor de financiële crisis lag dat aantal een stuk lager. Toen gaf maar een op de vijf Vlamingen met kinderen (21 procent) aan dat het Groeipakket nodig was om rond te komen. Dat is een van de resultaten van een bevraging in opdracht van de Gezinsbond.

De Gezinsbond heeft een onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de gezinnen in Vlaanderen. De organisatie heef daarvoor zowel de eigen leden bevraagd als een representatieve staal van Vlamingen (via het online panel van Bpact).

De bevraging toont aan dat veel Vlamingen ongerust zijn over hun financiële situatie. Zo is 40 procent van de Vlamingen ontevreden over zijn huidige financiële situatie, maakt 30 procent zich ongerust dat hij of zij het niet lang meer zal volhouden (bij drie of meer kinderen stijgt dat naar 45 procent) en geeft 34 procent van de Vlamingen aan dat ze momenteel moeite zouden hebben met een onverwachte uitgave van 1.000 euro.

Geen idee van de kosten

Uit de bevraging blijkt ook dat de meeste Vlamingen (69 procent) en ook de meeste leden van de Gezinsbond (61 procent) geen enkel idee hebben van de kosten voor de opvoeding van een jong kind (0-5 jaar), zonder rekening te houden met kinderopvang, school en medische kosten.

Naast het feit dat meer Vlamingen aangeven dat ze het Groeipakket nodig hebben om rond te komen, vindt ook 62 procent van de Vlamingen dat het Groeipakket en de bijkomende toelagen gekoppeld moeten worden aan de index. De discussie over die koppeling was in september vorig jaar nog de aanleiding van een crisis in de Vlaamse regering. Onder de leden van de Gezinsbond is de steun voor een koppeling nog groter