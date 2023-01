Greta Thunberg weggevoerd door politie in Lützerath

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is zondag door de politie aangehouden tijdens een anti-kolenmijnprotest in Duitsland, meldt het Duitse dagblad Bild. Thunberg werd door de politie meegenomen in het ‘bruinkooldorp’ Lützerath, waarvan demonstranten probeerden te voorkomen dat de bruinkool onder de grond wordt gedolven.

Ze werd door twee politieagenten bij het protest weggehaald, maar werd niet geboeid gezien.

Thunberg was een van de vele demonstranten die zaterdag naar de locatie waren gegaan. Ze was zondag teruggekeerd en behoorde tot de laatste demonstranten die uit het gebied werden geëvacueerd.