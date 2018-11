'Zonder papieren voorschrift naar de apotheek gaan is nog niet voor morgen'

Als je een aantal kranten dit weekend mocht geloven, dan is het straks definitief gedaan met het papieren geneesmiddelenvoorschrift in de apotheek en zal de apotheker via de identiteitskaart zien welke pillen de arts heeft voorgeschreven. Alleen is dat 'straks' een héél rekbaar begrip en dreig je van een kale reis thuis te komen als je denkt dat je zonder papieren voorschrift bij jouw apotheker de voorgeschreven geneesmiddelen zult krijgen.

De communicatie over het online platform Mijngezondheid was veelbelovend. 'Via het online platform Mijngezondheid bundelen we alles wat je over je gezondheid moet weten. Je zal je voorschriften daar kunnen bekijken en zelfs verwijderen als je ze toch niet hebt gebruikt. Ook de bijsluiters van die pillen zal je daar kunnen terugvinden. Het zal ook mogelijk zijn om je medicijnen te bestellen bij een apotheek naar keuze, die ze dan zal klaarleggen', liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block noteren.

Dat het elektronisch voorschrift vaak al een feit is, is correct. Meer dan 17.000 voorschrijvers doen het al elektronisch en dat aantal stijgt maand na maand. Maar dat dit ook betekent dat je zonder papieren voorschrift in de apotheek gediend zult geraken, is - helaas - nog een illusie.

Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) tempert het enthousiasme. 'Als je vandaag alleen met je elektronische identiteitskaart de apotheek binnenwandelt, moet je alsnog onverrichter zake terug naar huis...', zegt hij. 'Tot op vandaag heeft de apotheker immers de barcode op het papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift' nog altijd nodig om toegang te krijgen tot dat elektronisch voorschrift. Anders lukt het niet.'

En er is meer. 'Dat documentje is bovendien de noodoplossing als het computersysteem het laat afweten. En dat gebeurt helaas: dit jaar al ruim 60 uur. En ja, er wordt wel degelijk aan gewerkt om een papierloos voorschrift mogelijk te maken voor de mensen die dat willen, maar daar moet nog een en ander voor geregeld worden.'

Lieven Zwaenepoel somt op: 'Eerst en vooral moet de privacy van de patiënt gewaarborgd kunnen worden, en dat is op dit moment nog niet het geval. Als een apotheker nu al toegang zou krijgen via de eID, krijgt hij al je voorschriften zonder onderscheid te zien. De patiënt moet op zijn minste zelf de mogelijkheid hebben om de toegang tot privacygevoelige voorschriften (en dat gaat niet alleen om Viagra, maar ook bijvoorbeeld om psychofarmaca en dergelijke) te beperken tot de apotheker van zijn keuze. Belangrijker nog: patiënten moeten op élk moment toegang kunnen hebben tot hun medicatie. Dat kunnen we vandaag via digitale weg nog onvoldoende garanderen. Er zijn bovendien ook nog andere problemen op te lossen, maar deze die ik heb opgesomd, zijn de voornaamste. APB werkt graag mee aan digitalisering en eGezondheid. Het moet wel om de patiënt blijven draaien. Die moet zijn rechten kunnen uitoefenen en een oplossing op zijn maat krijgen.'