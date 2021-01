Wetenschappers hebben een nieuw gezondheidsrisico geïdentificeerd dat wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging.

Brits onderzoek brengt luchtvervuiling in verband met LMD, een aandoening die het centraal gezichtsvermogen aantast. Wie in de meest vervuilde gebieden woont, heeft 8 procent meer kans op de ziekte.

Luchtvervuiling is eerder al in verband gebracht met hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en beroerte. In 2019 werd ook een link gevonden met glaucoom.

Nu hebben wetenschappers van University College London een verband vastgesteld met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), een aandoening die het centrale zicht verstoort, terwijl het perifere zicht meestal intact blijft. LMD is de belangrijkste oorzaak van onomkeerbare blindheid bij vijftigplussers in rijke landen.

Het onderzoek is gebaseerd op analyse van medische gegevens van 115.954 Britten tussen 40 en 69 jaar, die gelinkt werden aan blootstellingscijfers voor fijnstof (PM2,5), stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOx).

Daaruit bleek dat mensen in gebieden met hogere niveaus van vervuiling door fijnstof meer kans liepen om LMD te ontwikkelen: mensen in regio's met de hoogste luchtvervuiling hebben 8 procent meer kans dan wie in de minst getroffen regio's woont.

'We hebben hiermee een nieuw gezondheidsrisico geïdentificeerd dat wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging', zegt Paul Foster, hoogleraar aan University College London. 'Het is een zoveelste bewijs dat het verbeteren van de lucht die we inademen een belangrijke prioriteit voor de volksgezondheid moet zijn.'

'Zelfs een relatief lage blootstelling aan luchtverontreiniging lijkt het risico op LMD te beïnvloeden, wat suggereert dat luchtverontreiniging een belangrijke aanpasbare risicofactor is die het risico op oogziekte beïnvloedt voor een zeer groot aantal mensen.'

