In de Democratische Republiek Congo heeft een uitbraak van mazelen de voorbije twaalf maanden al meer dan 6.000 mensenlevens geëist.

De ziekte maakte drie keer meer doden dan de ebola-epidemie, zo zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die spreekt van 's werelds ergste mazelenepidemie.

Sinds begin vorig jaar zijn in Congo zo'n 310.000 gevallen van mazelen gerapporteerd. In diezelfde periode werden meer dan 18 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar gevaccineerd. Omwille van de onveiligheid en de gebrekkige infrastructuur blijft de vaccinatiedekking in sommige gebieden echter zeer laag.

Een kwart van de gevallen komt voor bij kinderen jonger dan vijf jaar. Zij zijn ook het meest kwetsbaar. 'We doen ons best om de epidemie onder controle te brengen. Maar om echt succes te boeken, moeten we ervoor zorgen dat geen enkel kind onnodig het risico loopt om dood te gaan aan een ziekte die met een vaccin makkelijk te verijdelen is. We vragen onze donors hun bijstand dringend op te schroeven', zegt regionaal directeur Matshidiso Moeti van de WHO.

Gebrek aan fondsen blijft immers een belangrijk probleem. Tot dusver is er 25 miljoen euro gemobiliseerd om de uitbraak te bestrijden, maar de WHO becijfert dat er nog eens 35 miljoen nodig is om de vaccinatie uit te breiden naar kinderen tussen zes en veertien jaar, en om de behandeling van de gevaarlijke ziekte te verbeteren.

