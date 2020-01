Het gebrek aan nieuwe innovatieve antibiotica bedreigt de strijd tegen de verdere verspreiding van resistente bacteriën die elk jaar tienduizenden mensen doden. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag in twee nieuwe rapporten.

'Nooit was de dreiging van de resistentie voor antimicrobiële middelen zo groot en de nood voor oplossing zo dringend', aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros merkt op dat er verschillende initiatieven lopen die de resistentie moeten inperken. 'Maar landen en de farma-industrie moeten betrokkener worden, meer middelen besteden en komen met nieuwe innoverende medicijnen.'

De WHO beschouwt antibioticaresistentie als een bedreiging. De VN-organisatie vreest voor een wereld waarin courante infecties opnieuw grote aantallen dodelijke slachtoffers kunnen eisen.

In Europa sterven elk jaar zowat 33.000 mensen aan een infectie veroorzaakt door resistente bacteriën. 'We zien dat dit fenomeen uitbreidt en dat we niet beschikken over efficiënte antibiotica', aldus Peter Beyer, hoofd van het departement essentiële medicijnen bij de WHO. 'Dit is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid.'

10 jaar wachten

De WHO roept al langer op tot de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, maar dat is complex en duur. Volgens de gezondheidsorganisatie worden vandaag 50 nieuwe antibiotica ontwikkeld die 'weinig voordelen bieden in vergelijking met bestaande behandelingen die zich alleen richten op de meest resistente bacteriën'.

Innovatievere geneesmiddelen worden al getest, maar de meest geavanceerde zouden pas binnen een tiental jaar beschikbaar zijn.

