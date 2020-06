Een verantwoordelijke van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf een toelichting bij haar verklaring dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus door asymptomatische personen zeer zelden zou voorkomen. Het gaat om een 'misverstand'.

Maria Van Kerkhove, de technische verantwoordelijke van de cel die instaat voor de beheersing van de pandemie binnen de WHO, zei maandag dat de verspreiding van het virus via een persoon die asymptomatisch is 'zeer zeldzaam' leek. Ze verwees naar studies in verschillende landen. 'We proberen bredere informatie te verkrijgen van de landen om een echt antwoord te bieden op die kwestie. Maar het lijkt zelden voor te komen dat een persoon die asymptomatisch is de ziekte verspreidt', zei de epidemiologe op een virtuele persconferentie van de WHO.

Op sociale media deden de uitspraken al snel de ronde. Een deel van de wetenschappelijke wereld reageerde heftig. 'In tegenstelling tot wat de WHO zegt, is het wetenschappelijk niet mogelijk om te zeggen dat asymptomatische dragers van sars-CoV-2 weinig besmettelijk zijn', schreef de Franse professor Gilbert Deray op Twitter. Professor Liam Smeeth van de London School of Hygiene and Tropical Medicine zei 'verrast' te zijn. 'Er blijft onzekerheid bestaan op wetenschappelijk vlak, maar asymptomatische besmettingen kunnen goed zijn voor 30 tot 50 procent van de gevallen. De beste wetenschappelijke studies op dit moment suggereren dat tot de helft van de besmettingen gebeurt via asymptomatische of presymptomatische personen', zei hij in een perscommuniqué.

Sinds maandagavond verduidelijkt Maria Van Kerkhove haar verklaringen op Twitter. 'Volledige studies op asymptomatische personen zijn moeilijk uit te voeren. Maar de bewijzen die beschikbaar zijn op basis van contact tracing van de lidstaten suggereren dat besmette en asymptomatische personen veel minder het virus doorgeven dan zij die wel symptomen ontwikkelen', schreef ze. In een discussie die dinsdag gepubliceerd is op de Twitter-account van de WHO spreekt de wetenschapster van een misverstand en wil ze een toelichting toevoegen.

Van Kerkhove zegt dat ze verwees naar 'een zeer klein aantal studies, twee of drie', toen ze antwoordde op een vraag van een journaliste. Ze nam geen formeel standpunt van de WHO in, verzekert ze. 'Ik heb de uitdrukking "zeer zeldzaam" gebruikt, maar het is een misverstand om te zeggen dat asymptomatische besmetting in het algemeen zeer zeldzaam is. Ik verwees naar een klein aantal studies' zei ze. (Belga)

