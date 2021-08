Waarom stinken mensen?

Sommige mensen ruiken wat onfris, anderen kunnen echt stinken. Dat is geen prettige gedachte, maar wel gewoon de harde realiteit. Gelukkig bestaan er oplossingen en die halen wij bij de enige echte Dokter Oksel. Prof. dr. ir. Chris Callewaert (UGent) is dé okselwetenschapper bij uitstek en vertelt ons waarom mensen stinken. En waarom deo vaak géén goed idee is.