Waarom eten we weer bruin brood?

Rijke mensen eten caviaar, foie gras en wagyu-steak. Wie met minder moet rondkomen, eet diepvries-frikandellen en fastfood. Zo kort door de bocht is het nu ook weer niet, maar het onderliggende idee is waar: wat je eet, reflecteert je sociale status. En dat geldt ook voor brood! Prof. Peter Scholliers (VUB) duikt in de geschiedenis van deze dagelijkse kost.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld