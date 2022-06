VS willen minder nicotine in sigaretten

De Amerikaanse regering wil het gehalte aan nicotine in sigaretten drastisch verminderen, tot niveaus zo laag dat rokers niet meer verslaafd raken.

Het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenagentschap FDA – dat ook de tabaksmarkt controleert – is van plan een maximum nicotinegehalte vast te leggen, om zo het aantal jongeren dat begint te roken te doen dalen, verslaving tegen te gaan en het aantal overlijdens te verminderen.

Roken is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziektes en overlijdens in de VS, aldus de FDA. Jaarlijks sterven er 480.000 mensen aan de gevolgen van roken. De kostprijs aan directe medische zorg en verloren productiviteit loopt jaarlijks op tot bijna 300 miljard dollar.

Nicotine zelf is niet zo giftig, maar het maakt wel dat rokers verslaafd raken. ‘Nicotine is erg verslavend. Sigaretten en andere tabaksproducten minimaal of helemaal niet verslavend maken, zou levens redden’, aldus FDA-topman Robert M. Califf.

De plannen maken deel uit van de belofte van de Amerikaanse president Joe Biden om over een periode van 25 jaar het aantal overlijdens door kanker met de helft te doen zakken. Maar in de praktijk zou de maatregel van de FDA jaren in beslag kunnen nemen, en op veel verzet stuiten van de tabaksindustrie. Specialisten houden er rekening mee dat de maatregel mogelijk tien jaar in beslag neemt, maar eens in voege wel het roken van sigaretten drastisch zou doen afnemen.

Op langere termijn lijkt de maatregel onafwendbaar, klinkt het. Op die manier zou het aantal rokers in de VS tegen 2100 kunnen afnemen tot 1,4 procent van de bevolking, tegen 12,5 procent vandaag.