VS-verantwoordelijke wil kankerwaarschuwing voor alcohol

De ‘surgeon general’, een belangrijke adviseur voor gezondheidszaken van de Amerikaanse overheid, heeft vrijdag gepleit voor waarschuwingslabels voor kanker bij alcoholproducten. Alcohol is in de VS verantwoordelijk voor zowat 100.000 kankergevallen en 20.000 kankeroverlijdens per jaar, aldus ‘dokter van de natie’ Vivek Murthy.

De consumptie van alcohol, ongeacht welke vorm, verhoogt volgens Murthy de kans op minstens zeven types kanker. Het gaat om borst-, darm-, slokdarm-, lever-, mond-, keel- en strottenhoofdkanker.

In zijn advies pleit de surgeon general voor een update van het label dat in de VS verplicht is voor alle alcoholische dranken. Dat label waarschuwt nu enkel voor de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap en van alcohol in het verkeer. Ook adviseert hij onder meer een herevaluatie van de richtlijn met de aanbevolen limieten van alcholconsumptie, waarbij het risico op kanker in rekening moet gebracht worden. Ook adviseert hij alle personen bewust te zijn van het verband tussen alcoholconsumptie en het hoger risico op kanker wanneer ze overwegen te willen drinken en hoeveel.

De surgeon general staat aan het hoofd van het Gezondheidskorps, een onderdeel van de Amerikaanse volksgezondheid. Als ‘dokter van de natie’ vaardigt hij ook adviezen uit om de bevolking bewust te maken van belangrijke gezondheidskwesties. Na de publicatie van het advies gingen de aandelen van drankbedrijven in de VS (voorbeurs) en Europa lager. Zo verloor sterkedrankengroep Remy Cointreau 4,3 procent en de sectorgenoten Pernod Ricard en Diageo respectievelijk 2 en 2,4 procent. De Belgische bierreus AB InBev verloor 1,9 procent.