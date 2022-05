VR-bril verzacht pijn bij weeën

Zwangere vrouwen die tijdens hun arbeid op de kraamafdeling een Virtual reality (VR) bril opzetten, ervaren minder pijnlijke momenten bij de weeën.

Wetenschappelijk onderzoek uit Nederland heeft aangetoond dat vrouwen die een VR-bril opzetten een pijnscore geven van gemiddeld twee punten lager.

‘Weides met bloemen, de zee, een sterrenhemel,… het kan allemaal’, zegt hoofdvroedvrouw Renilde Bastaens van het Imeldaziekenhuis dat de VR-bril sinds kort op zijn kraamafdeling inzet. ‘De VR-bril brengt je in een andere wereld. Dit is rustgevend, het ontspant. En dat is nu net wat vrouwen tijdens een arbeid en bevalling nodig hebben’.

Patiënte Bo Dierckx mocht als één van de eersten de VR-bril uittesten tijdens haar arbeid in het verloskwartier. ‘Het is erg aangenaam dat je het samen met je partner kan beleven, omdat hij mee kan kijken op de tablet wat ik zie via de bril. Je wordt door de virtuele wereld even weggenomen uit de realiteit, waardoor je opnieuw wat beter kan ontspannen. Voor ons was dit een zeer aangename afwisseling bij een lange dag.’

Het is niet de bedoeling dat de patiënt de bril constant op houdt. Een kwartier maximaal en dan gaat hij weer een poos af. Op het moment dat de baby er bijna is, bij de persweeën, wordt de bril ook niet opgezet. ‘De vrouwen missen dus zeker hun eigen bevalling niet’, aldus Bastaens.

Hersenen afleiden

‘Het precieze werkingsmechanisme van virtual reality in de behandeling van pijn is nog niet helemaal opgehelderd, maar er zijn een aantal interessante hypothesen’, zegt dokter Maarten Dewil, neuroloog Imeldaziekenhuis. ‘Wanneer we geconfronteerd worden met een mogelijke pijnprikkel gaan onze hersenen zich als het ware voorbereiden op de pijn die gaat komen. Ze gaan daarbij in het onderbewuste circuit van ons brein alle herinneringen in verband met pijn “opfrissen’, hetgeen de beleving van pijn kan beïnvloeden of versterken. Door het gebruik van een VR-bril krijgen onze hersenen te maken met een nieuwe realiteit. Door de combinatie van visuele informatie, geluid en soms zelfs gevoelsinformatie, gaan onze hersenen geloven dat we ondergedompeld zijn in de andere realiteit. Wanneer dit dan een positieve ontspannen setting is, zoals bijvoorbeeld een zacht glooiende alpenweide, dan zullen ze ook de daarbij horende positieve emoties uit die onbewuste circuits gaan activeren. Het is door dergelijke afleidingsmaneuvers dat de pijn minder intens zal aangevoeld worden’.

Het gebruik van deze techniek is niet nieuw in de medische wereld. Ook niet in het Imeldaziekenhuis. Op de kinderafdeling in Bonheiden wordt de VR-bril succesvol gebruikt als pijnstilling tijdens onaangename behandelingen. Bij kinderen zorgt dit vaak voor afleiding zodat bepaalde procedures zoals bijvoorbeeld bloed nemen, vlotter kunnen verlopen. Maar daar stopt het niet. ‘Ook onze Fertiliteitskliniek maakt gebruik van VR tijdens hun ingrepen. Het ontspant de aanstaande mama’s bij bijvoorbeeld het terugplaatsen van embryo’s’, legt hoofdvroedvrouw Bastaens uit.

‘Van oudsher zijn allerlei methoden ontwikkeld om de pijn tijdens arbeid en bevalling draaglijk te maken. Er zijn tal van alternatieven ontwikkeld, elk met hun voordelen en nadelen: rondwandelen, de ruggenprik, lachgas, het relaxatiebad, de zitbal,… Met deze nieuwe aanpak, die past binnen onze digitale tijd, willen we als team openstaan voor innovatie en verandering met als doel een gepersonaliseerde en optimale beleving van een uniek moment in het leven van een aanstaande moeder en haar partner’, besluit dokter Jan Bosteels, medisch diensthoofd gynaecologie-verloskunde.