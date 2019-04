De groenten en fruit die je niet eet, kun je níét aanvullen met vitaminen of supplementen uit een potje. Meer nog, de meeste voedingssupplementen hebben geen gunstig effect op de gezondheid, terwijl de bewijzen zich opstapelen dat sommige schade kunnen berokkenen.

Voedingssupplementen staan op de toonbank van zowat elke apotheek. Ook in supermarkten, dieetwinkels en internetshops worden ze volop verhandeld. Het gaat niet om een marginaal verschijnsel: meer dan één Belg op de vijf slikt dagelijks supplementen, en bijna een kwart volgt twee keer per jaar een vitaminekuur. Multivitaminen zijn de meest verkochte voedingssupplementen, zo meldde de consumentenorganisatie Test-Aankoop in december 2016. Uit de Belgische voedselconsumptiepeiling van 2014-2015 blijkt dat vooral hoogopgeleide, gezonde mensen, die in het algemeen meer aandacht hebben voor gezonde voeding en lichaamsbeweging, supplementen slikken. Naast vitaminen en mineralen worden steeds vaker specerijen, kruiden en plantextracten als voedingssupplement verkocht. En daar is veel geld mee gemoeid. In de VS is de markt van voedingssupplementen goed voor zo'n 30 miljard dollar per jaar, meldde het vakblad JAMA in december 2018.

