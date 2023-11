Vitamine D-supplementen in de winter: goed idee of niet?

De winter doet zijn intrede en de dagen worden korter. De zon, onze natuurlijke bron van vitamine D, laat zich steeds minder zien. Hoe kunnen we een vitamine D-tekort vermijden?

Wie heeft vitamine D nodig?

‘Iedereen in ons halfrond zal aan het einde van de winter een tekort aan vitamine D hebben’, zegt professor Chantal Mathieu, endocrinoloog aan het UZ Leuven. ‘Onze voeding volstaat niet om onze voorraad vitamine D op peil te houden.’

Een aantal groepen zijn extra kwetsbaar voor een vitamine D-tekort, stelt Mathieu: ‘Mensen met een donkere huid, ouderen en mensen met obesitas zullen sneller een tekort oplopen. Baby’s die borstvoeding krijgen, hebben ook vaak extra vitamine D nodig, want zij mogen niet lang in de zon zitten en krijgen via de voeding al helemaal niet voldoende vitamine D binnen.’

Wat zijn de gevaren van een tekort?

‘Een tekort aan vitamine D kan vooral bot- en calciumafwijkingen veroorzaken’, stelt Mathieu. ‘En het maakt je kwetsbaarder voor infecties.’

Wie last heeft van een dipje tijdens de wintermaanden moet dat evenwel niet bij een tekort aan vitamine D zoeken: ‘Daar heeft het niets mee te maken’, zegt Mathieu. ‘Wel is het zo dat er in In de donkere wintermaanden minder licht op het netvlies van onze ogen valt en daar zijn sommige mensen heel gevoelig voor. Wie geen winterdepressie wil, kan beter naar Tenerife gaan.’

Kunnen we vitamine D opnemen in ons voedsel?

Mathieu: ‘Ja. Wilde vette vis, zoals zalm of makreel, is een uitstekende bron van vitamine D. Sommige champignons bevatten het ook. De laatste jaren zie je ook steeds meer producten zoals melk, kaas, yoghurt en boter die verrijkt zijn met vitamine D.’

Mathieu wijst er wel op dat gewone voeding de zon meestal niet kan vervangen als bron van vitamine D. : ‘Vitamine D is eigenlijk geen vitamine, maar een hormoon. Hormonen worden aangemaakt door een orgaan, terwijl we vitaminen halen uit onze voeding. Vitamine D kunnen we aanmaken door UV-stralen op onze huid te laten vallen, en is dus een hormoon.’

Hoe bepaal je welke supplementen je het best neemt?

‘Het is belangrijk om je huisarts of apotheker te raadplegen over eventuele vitamine D-supplementen tijdens de winter,’ zegt Mathieu, ‘want te veel vitamine D kan ook schadelijke gevolgen hebben. Zo veroorzaakt een teveel aan vitamine D neerslag van calcium in je nieren. Dat kan leiden tot nierstenen.’

‘Er zijn ook geen studies die aantonen dat meer vitamine D dan nodig innemen je beter zou beschermen tegen ziektes. Het is dus zeker geen wondermiddel.’

Conclusie

De meeste mensen in België lopen in de winter een tekort aan vitamine D op. Bespreek echter altijd met uw huisarts of apotheker of en welk supplement aangewezen is. Een overdosis kan gezondheidsschade veroorzaken.