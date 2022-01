Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft vrijdag aangekondigd dat hij het advies van de Hoge Gezondheidsraad zal vragen over een vierde prik voor personen met onderliggende aandoeningen en bewoners van woonzorgcentra.

Personen met onderliggende aandoeningen kregen vanaf half september al een derde dosis als onderdeel van hun basisvaccinatieschema, omdat uit wetenschappelijke gegevens bleek dat twee dosissen minder bescherming boden. Voor hen, net als voor bewoners van de woonzorgcentra die ook als een van de eerste groepen een extra coronaprik kregen, zal de HGR nu onderzoeken of er een vierde prik nodig is.

Beke kondigde aan de vraag aan de Hoge Gezondheidsraad te hebben gesteld en het item ook te zullen agenderen op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Viroloog Pierre Van Damme, die in de Gezondheidsraad zetelt, liet weten dat de raad zich volgende week al over de vraag zal buigen. Mits positief advies zouden personen met immuniteitsstoornissen al in de tweede helft van januari een uitnodiging kunnen krijgen.

Daarnaast zal de Hoge Gezondheidsraad zich ook nog buigen over een eventuele boosterprik voor de 12- tot 17-jarigen.

Israëlische studie over vierde prik

Israël startte vorige week al met een vierde inenting bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Maandag werd ook van start gegaan met het toedienen van een vierde vaccindosis aan inwoners vanaf 60 jaar en voor het medisch personeel. Er moet wel een termijn van minstens vier maanden tussen de derde en de vierde dosis zitten.

Uit de voorlopige resultaten van een Israëlisch onderzoek naar de werkzaamheid van een vierde vaccin blijkt dat het aantal antilichamen vervijfvoudigt. Volgens hoofdonderzoeker Gili Regev is dit goed, maar niet goed genoeg. Kort na de vierde prik komen mensen terug op het niveau van antilichamen van kort na de derde, aldus Regev. Ze had van een tweede boosterprik meer verwacht, zegt ze. Het doel kan niet zijn om elke vier maanden tegen het coronavirus gevaccineerd te worden.

Regev zei dat ze blij was dat kwetsbare groepen, zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem, en 60-plussers in Israël nu al de vierde dosis krijgen. 'Maar ik weet echt niet zeker of het nu aan iedereen moet worden gegeven. We hebben meer informatie nodig.'

Tegelijkertijd beklemtoonde de professor het enorme belang van de eerste boostervaccinatie. 'Wie de eerste en de tweede dosis heeft gekregen moet dringend de derde krijgen.' Wie nog geen booster heeft gekregen, moet 'rennen' naar het vaccinatiecentrum, zei ze.

Een andere proef met een vierde dosis is woensdag in het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv begonnen. 150 deelnemers krijgen een vierde vaccinatie met Moderna na drie doses Pfizer/BioNTech.

